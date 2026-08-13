هل الكبد الدهني يتحول إلى ورم؟.. دراسة تكشف

كشفت تقارير طبية أن مرض الكبد الدهني قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، إلى جانب أنواع أخرى من السرطان، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر مشتركة مثل السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

ويحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون داخل أنسجة الكبد، وينقسم بشكل رئيسي إلى نوعين: الكبد الدهني غير المرتبط بتناول الكحول، والكبد الدهني المرتبط بالإفراط المزمن في تناول الكحول.



وبحسب التقرير المنشور عبر موقع Healthline، فإن بعض حالات الكبد الدهني يمكن أن تتطور إلى التهاب وتلف في خلايا الكبد، وهو ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تليف الكبد ثم زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ويُعرف النوع غير الكحولي من مرض الكبد الدهني باسم NAFLD، وقد يتطور لدى بعض المرضى إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي NASH، وهي حالة أكثر خطورة ترتبط بالتهاب وتلف أنسجة الكبد.

وترتبط هذه الحالة بزيادة خطر الإصابة بـ:

تليف الكبد.

فشل الكبد.

سرطان الخلايا الكبدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد.

أما الكبد الدهني المرتبط بالكحول، فيحدث نتيجة الإفراط المزمن في تناول الكحول، ويرتبط أيضًا بزيادة احتمالات الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

لماذا يزيد الكبد الدهني خطر الإصابة بالسرطان؟

ويمكن أن يؤدي تراكم الدهون في الكبد إلى حدوث تغيرات والتهابات مزمنة في أنسجته، ومع استمرار الالتهاب قد يبدأ تكوّن النسيج الندبي.

ومع تطور التليف ووصوله إلى مرحلة تشمع الكبد، تزداد احتمالات الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية، إذ يُعد تليف الكبد أحد أهم عوامل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

وتشير البيانات البحثية التي استعرضها التقرير إلى وجود ارتباط بين الكبد الدهني وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان الأخرى.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

دراسة تكشف ارتفاع خطر سرطان الكبد

وأشارت دراسة سويدية كبيرة نُشرت عام 2022 إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الكبدية مقارنة بأفراد عامة السكان.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية كان أعلى بنحو 12.18 مرة لدى المصابين بـNAFLD، بينما ارتفع خطر الإصابة بأي نوع من السرطان بنحو 1.22 مرة.

كما أشارت دراسة أخرى عام 2023، اعتمدت على بيانات من نظام التأمين الصحي الوطني في كوريا الجنوبية، إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

الكبد الدهني لا يرتبط بسرطان الكبد فقط

ولا يقتصر ارتباط مرض الكبد الدهني بزيادة خطر الإصابة بالسرطان على الكبد فقط، إذ أشارت الدراسات إلى وجود علاقة بين الكبد الدهني غير الكحولي وزيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها:

ـ سرطان القولون والمستقيم.

ـ سرطان الكلى.

ـ سرطان المثانة.

ـ سرطان بطانة الرحم.

كما وجدت دراسة أخرى ارتباطًا بين الكبد الدهني المرتبط بالكحول وزيادة خطر الإصابة بعدد من الأورام، من بينها سرطان الفم والبلعوم، والمريء، والكبد، والمرارة والقنوات الصفراوية، والبنكرياس، والحنجرة، والرئة، والكلى، والغدة الدرقية، وسرطان الدم.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

ما أعراض سرطان الكبد؟

وغالبًا ما يُعرف الكبد الدهني بأنه مرض صامت، لأنه قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة، لكن ظهور بعض الأعراض يستدعي مراجعة الطبيب، ومنها:

ـ اصفرار الجلد وبياض العينين «اليرقان».

ـ فقدان الشهية.

ـ فقدان الوزن غير المبرر.

ـ الشعور المستمر بالتعب.

ـ أعراض تشبه الإنفلونزا.

ـ ظهور كتلة أو تورم في الجانب الأيمن من البطن.

وينبغي استشارة الطبيب عند ظهور كتلة في البطن أو فقدان الوزن دون سبب واضح، أو استمرار الأعراض أو تفاقمها.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

كيف يتم تشخيص سرطان الكبد؟

وقد يعتمد الطبيب في تشخيص سرطان الكبد على مجموعة من الفحوص، تشمل:

ـ الفحص الطبي والتعرف على التاريخ المرضي.

تحاليل الدم.

ـ الموجات فوق الصوتية «السونار».

ـ الأشعة المقطعية CT.

ـ التصوير بالرنين المغناطيسي MRI.

وقد يحتاج بعض المرضى إلى أخذ خزعة من الكبد لتأكيد التشخيص.

ومن المهم الإشارة إلى أن تراكم الدهون في الكبد قد يظهر أحيانًا بشكل يشبه الأورام في فحوص التصوير، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى فحوص إضافية أو خزعة للتمييز بين الحالتين.

هل الكبد الدهني يتحول إلى سرطان الكبد؟

هل يمكن الوقاية من سرطان الكبد المرتبط بالكبد الدهني؟

وتعتمد الوقاية بدرجة كبيرة على علاج السبب والسيطرة على عوامل الخطر. وفي حالة الكبد الدهني المرتبط بالكحول، يُعد التوقف عن تناول الكحول من أهم الإجراءات التي تساعد على تقليل تلف الكبد.

أما الكبد الدهني غير الكحولي، فيمكن المساعدة في تحسين حالته من خلال:

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ اتباع نظام غذائي متوازن.

ـ فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن أو السمنة.

ـ تقليل تناول الأطعمة غير الصحية.

ـ السيطرة على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وفقًا لتوجيهات الطبيب.