جمال عبدالحميد : الزمالك هو أكبر نادٍ في مصر

أكد جمال عبدالحميد نجم الزمالك والمنتخب السابق أن نادي الزمالك هو أكبر الأندية في مصر

وأضاف في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر” أن الزمالك هو أول ناد خاض منافسات كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل وجه عبدالله السعيد رسالة لجماهير الزمالك:"إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة:منذ اللحظة الأولى لانضمامي إلى كيان كبير اسمه نادي الزمالك، وأنا أعتبر نفسي جزءا من هذه العائلة الكبيرة، وواحدا من أبناء هذا النادي العظيم وأحد جماهيره، فما عشته خلال هذه الفترة لم يكن مجرد مرحلة عابرة في حياتي، بل كانت أهم محطات مسيرتي الكروية وسط هذا الجمهور الذي لم أر منه إلا الحب والتقدير."

وأضاف : إن كل ما تردد خلال الساعات الماضية عار تماما عن الصحة، لم أتمرد يوما على نادي الزمالك، ولن يكون خياري أبدا هو خسارة الزمالك وجماهيره العظيمة مهما حدث، لقد تشرفت بالوجود هنا.