عبد الله السعيد لجمهور الزمالك: الاعتزال كان مطروحًا.. ولن أخسر القلعة البيضاء

كشف عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تمرده وغيابه عن بداية فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكتب عبد الله السعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة منذ اللحظة الأولى لانضمامي إلى كيان كبير اسمه نادي الزمالك، وأنا أعتبر نفسي جزءًا من هذه العائلة الكبيرة، وواحدًا من أبناء هذا النادي العظيم وأحد جماهيره، فما عشته خلال هذه الفترة لم يكن مجرد مرحلة عابرة في حياتي، بل كانت أهم محطات مسيرتي الكروية وسط هذا الجمهور الذي لم أرَ منه إلا الحب والتقدير”.

وتابع: “إن كل ما تردد ما الساعات الماضية عارٍ تمامًا عن الصحة، لم أتمرد يومًا على نادي الزمالك، ولن يكون خيارًا أبدًا هو خسارة الزمالك وجماهيره العظيمة مهما حدث، لقد تشرفت بالوجود هنا”.

وأضاف: “فقد فكرت في الاعتزال و إنهاء مشواري الكروي بالفعل التي أحببتها حقًا، و هي لحظة ستأتي حتمًا، و هو الأمر الذي إستغرق بعض الوقت و تزامن مع بداية فترة إعداد الفريق، و من ثم كان غيابي عن البدء معهم، و بكوني فردًا من أفراد هذه العائلة التي لمست في كل موقف معناها الحقيقي، أؤكد كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات، و اتشرف بأن أكون بين صفوفه هذا الموسم”.

واختتم: “وأعاهد الجماهير العظيمة أن أضع مصلحة الزمالك أولًا، وأعدها بالقتال والمحاربة على جميع البطولات في الموسم المقبل عاش الزمالك وعاشت جماهيره الوفية”.



