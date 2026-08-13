الإنسولين المحلي أرخص من المستورد بنسبة 50%..شعبة الأدوية تكشف مفاجأة

في ظل جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي، شهد قطاع الأدوية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع توسع المصانع المحلية في إنتاج مستحضرات دوائية بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية، إلى جانب استمرار برامج دعم الأدوية وألبان الأطفال لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الدواء المحلي ينافس المستورد في الجودة والسعر

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنتجات المحلية تتمتع بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية مقارنة بالبدائل المستوردة.

وقال عوف إن سعر الإنسولين المحلي يقل عن المستورد بنحو 40% إلى 50%، بما يسهم في توفير العلاج للمرضى بأسعار أكثر ملاءمة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء ودعم قدرات المصانع المحلية.

وأشار إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي باستخدام منتج دوائي محلي، بنسبة نجاح بلغت نحو 99.5%، لافتًا إلى حصول مصر على تقدير من منظمة الصحة العالمية لهذا الإنجاز.

دعم ألبان الأطفال بـ25 مليون عبوة

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن المصانع المصرية تمتلك إمكانات تكنولوجية وتصنيعية متقدمة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، وتنتج مستحضرات دوائية بمستويات جودة تضاهي المعايير العالمية.

وأضاف أن الدولة تواصل دعم قطاع الصحة، ومن بينها برنامج دعم ألبان الأطفال، حيث تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة المنتجات لتوفيرها للمواطنين بأسعار مدعمة.

ولفت إلى أن إحدى عبوات ألبان الأطفال المدعمة تُطرح للمواطن بنحو 5 جنيهات، رغم أن تكلفة إنتاجها تتجاوز 150 جنيهًا، موضحًا أن حجم الدعم يشمل نحو 25 مليون عبوة، بما يعكس حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة لضمان توفير الألبان للمستحقين بأسعار مناسبة.