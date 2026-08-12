رئيس شعبة الأدوية: مصر لديها أنسولين محلي تصدره لـ 10 دول

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي، مشيراً إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة كان بيتكلم بوضوح وشفافية وصراحة شديدة.

مصر لديها أنسولين محلي

وأضاف، عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل على قناة «صدى البلد2»، أن مصر لديها أنسولين محلي وطني المادة الخام الخاصة به يتم استيرادها من أمريكا وأوروبا ومصانعها على أعلى مستوى.

مصر بتصدر الأنسولين

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: مصر حالياً بتصدر الأنسولين لـ 10 دول على مستوى العالم، لافتاً إلى أن من بين هذه الدول أمريكا اللاتينية وكوبا وماليزيا وبعض الدول الإفريقية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر مطلوب منها تصدير الأنسولين لبعض الدول الإفريقية وشرق أوروبا إلا أن هيئة الدواء لا تسمح بالتصدير إلا بعد الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية.