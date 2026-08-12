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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية ضخمة وسعر مفاجئ.. Realme 16x يشعل المنافسة بمواصفات قوية

Realme 16x
Realme 16x
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة ريلمي، اليوم عن هاتفها الجديد Realme 16x، لينضم إلى سلسلة Realme 16، مع التركيز بشكل خاص على البطارية الضخمة والشاشة ذات معدل التحديث المرتفع، إلى جانب مجموعة من المزايا التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن هاتف عملي بسعر منافس.


بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير

يأتي هاتف ريلمي Realme 16x ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن الالتفافي لجميع السيناريوهات Bypass Charging، إلى جانب إمكانية استخدامه لشحن أجهزة أخرى عبر الشحن السلكي العكسي بقدرة 6.5 وات.

شاشة 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة

يضم الهاتف شاشة LCD كبيرة قياس 6.81 بوصة، مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتز، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة أثناء التصفح والألعاب.

وتبلغ دقة الشاشة 1570 × 720 بكسل، بينما يصل السطوع الأقصى إلى 1200 شمعة، مع حماية الشاشة بزجاج Panda-1681.

يعمل هاتف Realme 16x بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X.

ويتوفر الهاتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويعمل مباشرة بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7.0.

وتتعهد ريلمي بتوفير عامين من تحديثات نظام أندرويد، إلى جانب 3 أعوام من التحديثات الأمنية للهاتف.

هاتف Realme 16x

على مستوى التصوير، يضم هاتف Realme 16x، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، بينما تأتي الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل.

وتضم وحدة الكاميرات الخلفية أيضا إضاءة Pulse Light يمكن استخدامها للتنبيهات والإشعارات.

يأتي Realme 16x بقارئ بصمات مدمج في الجانب، إلى جانب حصوله على شهادة MIL-STD-810H التي تعكس مستوى من المتانة ومقاومة ظروف الاستخدام القاسية.

كما يعتمد الهاتف على نظام تبريد بغرفة بخار VC بمساحة 5300 ملم مربع، ويحمل تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.

ومن المزايا العملية أيضا إمكانية استخدام الهاتف بأيد مبللة أو أثناء ارتداء القفازات.

Realme 16x

سعر Realme 16x

يتوافر هاتف Realme 16x للبيع في الصين بلونين هما الأبيض المتألق والبني المتين ويأتي الهاتف بثلاثة خيارات للذاكرة والتخزين:

- بسعة 4 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت: بسعر 272 دولار
- بسعة 6 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت: بسعر 293 دولار
- بسعة 6 جيجابايت رام+ 256 جيجابايت: بسعر 325 دولار

Realme 16x ريلمي سلسلة Realme 16

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