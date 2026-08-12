بدوي فهمي يكشف مواقف إنسانية من ماجد المصري وياسر جلال خلال مرضه

كشف الفنان بدوي فهمي عن مواقف إنسانية مؤثرة للفنانين ماجد المصري وياسر جلال، مؤكدًا أنهما حرصا على دعمه ومساندته خلال فترة مرضه وإقامته في المستشفى، رغم ارتباطاتهما وظروفهما الخاصة.

ماجد المصري ساندني رغم استعداده لإجراء عملية

وقال بدوي فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ماجد المصري حرص على الاطمئنان عليه بعدما علم بمرضه، رغم أنه كان يستعد لإجراء عملية.

وأوضح: «لما سمع إني تعبان، في عز تعبه وهو رايح يعمل عملية، اتصل بيا»، مضيفًا أن ماجد المصري لم يكتفِ بالاطمئنان عليه، وإنما قدم له مساعدة مالية لأسرته.

وتابع: «بعتلي مصروف لعيالي يكفيهم شهرين»، موضحًا أنه يعول 4 بنات وولدين، أحد أبنائه يعاني من مشكلات في الذاكرة.

ياسر جلال يزورني في المستشفى بعيدًا عن الصحافة

كما كشف بدوي فهمي عن الدعم الذي تلقاه من الفنان ياسر جلال خلال فترة مرضه، موضحًا أنه قضى 17 يومًا داخل المستشفى، وكان ياسر جلال يحرص على زيارته ليلًا بعيدًا عن أعين الصحافة.

وقال: «بقالي في المستشفى 17 يومًا، والفنان ياسر جلال بيجيلي بالليل عشان مش عايز الناس والصحافة تشوفه».

وأضاف أن ياسر جلال ساعده في إجراء العملية، قائلًا: «أنا كنت بعمل العملية والمستشفى مفيهاش منظار، وياسر جلال كان مسافر برا مصر، بعت فلوس وجابلي المنظار عشان أعمل العملية».

وعبر بدوي فهمي عن نظرته للمرض، قائلًا: «أنا فرحان بالمرض، عشان لما ربنا بيحب حد بيجبله المرض عشان يشيل عنه الذنوب»، مؤكدًا أن أكثر ما يشغله هو الاطمئنان على مستقبل أبنائه.

واختتم حديثه بالكشف عن وعد ياسر جلال له بمساندته في الفترة المقبلة، قائلًا: «ولادك وبناتك وعيلتك في عنيا، وأنت هتكون كويس وهتشتغل معايا في مسلسل».