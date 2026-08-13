هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية في منطقة شرق القاهرة، مساء الأربعاء 12 أغسطس 2026، مشيرًا إلى أن الهزة ناتجة عن أعمال إنشاءات.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة في تمام الساعة 10:57 مساءً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 1.9 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب بيانات المعهد، وقعت الهزة عند خط عرض 30.2013 شمالًا وخط طول 31.394 شرقًا، وكانت على عمق سطحي.

وأكد المعهد أن الهزة جاءت نتيجة أعمال إنشاءات في المنطقة، وهو ما يفسر شعور بعض المواطنين بها، موضحًا أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة.

وشدد البيان على أنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزة الأرضية.

وتأتي الهزة بالتزامن مع تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شعور بعض المواطنين باهتزازات في مناطق بشرق القاهرة، قبل أن يحسم المعهد القومي للبحوث الفلكية حقيقة الأمر، مؤكدًا أن مصدرها أعمال الإنشاءات وليس نشاطًا زلزاليًا طبيعيًا.