قائمة منتخب رجال السلة استعدادا لمعسكر تركيا

أعلن الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة رجال، قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد التدريبي، استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من التحضيرات، والتي تتضمن إقامة معسكر خارجي في تركيا خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس الجاري.

ويأتي معسكر تركيا ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام بينهم، إلى جانب العمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني.

وبدأ المنتخب الوطني معسكرًا داخليًا، اليوم الأربعاء، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر حتى موعد السفر إلى تركيا يوم السبت المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال فترة المعسكر الداخلي في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض المرحلة الخارجية.

وضمت قائمة المنتخب 18 لاعبًا، وهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، باتريك جاردنر، عمر طارق، إيهاب أمين، أنس أسامة، أحمد عادل، محمد طه، مالك أبو الفتوح، مهاب ياسر، خالد عبدالناصر، علي عمر، آدم موسى، إسماعيل مسعود، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، حمد فتحي، ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني أوجستي بوش مديرًا فنيًا، وألفريد بوش ورامي جنيدي مدربين، بينما يتولى سامح صلاح مهمة المدير الإداري.

كما يضم الجهاز إسلام جمعة للعلاج الطبيعي، وعبد الرحمن الجلاد محللًا للأداء، وأحمد فايق مدربًا للأحمال، وزياد والي إداريًا، إلى جانب علي موسى مسؤول الاستشفاء، وإسلام فتحي للخدمات.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر تركيا، من خلال خوض تدريبات مكثفة ورفع جاهزية جميع العناصر، بما يسهم في الوصول بالمنتخب إلى أفضل مستوى فني وبدني خلال المرحلة المقبلة.



