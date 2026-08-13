قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
أصغر مُتحدثة للبيت الأبيض .. كارولين ليفيت تطوي صفحة ترامب في توقيت حسّاس | تقرير
احتفالات صاخبة لباريس سان جيرمان بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي | شاهد
لقطات من مباراة الأهلي الودية .. صور
أكسيوس: واشنطن ترى أن الوجود الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب رجال السلة استعدادا لمعسكر تركيا

منتخب رجال السلة
منتخب رجال السلة
رباب الهواري

أعلن الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة رجال، قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد التدريبي، استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة من التحضيرات، والتي تتضمن إقامة معسكر خارجي في تركيا خلال الفترة من 15 إلى 22 أغسطس الجاري.

ويأتي معسكر تركيا ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام بينهم، إلى جانب العمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني.

وبدأ المنتخب الوطني معسكرًا داخليًا، اليوم الأربعاء، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ويستمر حتى موعد السفر إلى تركيا يوم السبت المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال فترة المعسكر الداخلي في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض المرحلة الخارجية.

وضمت قائمة المنتخب 18 لاعبًا، وهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، باتريك جاردنر، عمر طارق، إيهاب أمين، أنس أسامة، أحمد عادل، محمد طه، مالك أبو الفتوح، مهاب ياسر، خالد عبدالناصر، علي عمر، آدم موسى، إسماعيل مسعود، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، حمد فتحي، ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني أوجستي بوش مديرًا فنيًا، وألفريد بوش ورامي جنيدي مدربين، بينما يتولى سامح صلاح مهمة المدير الإداري.

كما يضم الجهاز إسلام جمعة للعلاج الطبيعي، وعبد الرحمن الجلاد محللًا للأداء، وأحمد فايق مدربًا للأحمال، وزياد والي إداريًا، إلى جانب علي موسى مسؤول الاستشفاء، وإسلام فتحي للخدمات.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر تركيا، من خلال خوض تدريبات مكثفة ورفع جاهزية جميع العناصر، بما يسهم في الوصول بالمنتخب إلى أفضل مستوى فني وبدني خلال المرحلة المقبلة.


 

منتخب رجال السلة منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على لص سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالبحيرة

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

المتهمين

خناقة ستات.. القبض على سيدتين تشاجرتا بسبب لهو الأطفال بالإسكندرية

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد