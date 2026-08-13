العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد

أعلنت السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 طائرة مسيّرة محلية الصنع في العاصمة بغداد، وإلقاء القبض على أربعة أشخاص على خلفية حيازتها، في عملية أمنية نفذتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان صدر الأربعاء 12 أغسطس 2026، أن العملية أسفرت عن مصادرة أكثر من 20 طائرة مسيّرة جرى تصنيعها محلياً، مشيرة إلى أن المضبوطات كانت معدّة للتجارة بصورة غير قانونية. وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة متهمين كانوا يحوزون تلك الطائرات، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتكتسب العملية أهمية أمنية في ظل تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في العراق خلال الأشهر الماضية، سواء في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت أمنية، أو في محاولات استهداف منشآت حيوية داخل بغداد ومناطق أخرى.

وكانت تقارير أمنية عراقية قد أشارت في وقت سابق من العام إلى إسقاط طائرات مسيّرة وضبط منصات لإطلاق الصواريخ، في إطار إجراءات تستهدف الحد من قدرات الجماعات المسلحة على تنفيذ هجمات باستخدام أسلحة بعيدة المدى.

ويأتي الإعلان كذلك في سياق أمني حساس شهد استهداف محيط مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بغداد بطائرة مسيّرة مفخخة خلال مارس الماضي، ما أدى، وفق تقارير أمنية، إلى مقتل ضابط وإلحاق أضرار مادية بالموقع. وأكد جهاز المخابرات حينها مواصلة التحقيقات لملاحقة الجهات المسؤولة عن الهجوم.

وبحسب المعطيات المعلنة بشأن العملية الأخيرة، لم تكشف السلطات العراقية عن هوية الموقوفين أو الجهة التي كانت ستتولى شراء الطائرات، كما لم تعلن عن وجود صلة مباشرة بين المضبوطات وأي هجوم سابق. ومن ثم، تظل طبيعة الاستخدام المحتمل للطائرات قيد التحقيق إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والكشف عن نتائجها الرسمية.

وتعكس العملية تشديد الأجهزة الأمنية العراقية الرقابة على حيازة وتداول الطائرات المسيّرة، خصوصاً في العاصمة، باعتبارها من الأدوات التي يمكن استخدامها في أعمال أمنية غير مشروعة أو تهديد المنشآت الحيوية.