الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا

لقيت سيدة مصرعها بمنطقة منشية البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، في أحد شوارع المنطقة، وسط اشتباه في وجود شبهة جنائية حول ظروف وفاتها.



وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة للجثمان.

وعقب انتهاء المعاينة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة وبيان أسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.