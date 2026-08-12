محافظ الدقهلية يكرم أوائل الشهادات والتعليم الفني بالتربية والتعليم والأزهر الشريف

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حفل تكريم المتفوقين وأوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والتعليم الفني بالأزهر الشريف والتربية والتعليم، علي مستوي الجمهورية والمحافظة ، حيث كرم 56 طالبا وطالبة وقام بإهدائهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ .

وأكد " مرزوق " أن تكريم المتفوقين هو احتفاء بصفوة عقول المجتمع وتقدير لنماذج مضيئة من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يمثلون جيلًا واعدًا يحمل على عاتقه مسئولية بناء المستقبل والمشاركة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن، بما يمتلكونه من علم وتفوق وطموح وإرادة للنجاح.

وأكد "المحافظ" أن أبناء الدقهلية يواصلون تأكيد ريادة المحافظة التعليمية بحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم العام والأزهري، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققه الطلاب من تفوق وتميز، وسعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي ينتظره كل عام بكل شوق.

وقال " مرزوق " إن الأمم لا تتقدم إلا بعقول أبنائها المتفوقين، مشددًا على أن العلم وحده لا يكفي لبناء الإنسان، وأن التربية والأخلاق والمبادئ والشعور بالمسئولية يجب أن تسبق التفوق العلمي وتسير معه حتى يكون المتفوق عنصرًا فاعلًا في إصلاح المجتمع وخدمة وطنه.

وشدد " مرزوق" على أهمية استعادة الأسرة لدورها الأساسي في تربية الأبناء وغرس قيم الانضباط والانتماء والمسئولية في نفوسهم، خاصة في ظل الانفتاح الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بناء مجتمع صالح يبدأ من أسرة واعية تجمع بين التربية الجيدة والتعليم المتميز.

ووجّه " المحافظ " رسالة إلى الطلاب المتفوقين قائلًا: "كل واحد منكم مشروع عالم أو طبيب أو مبدع أو مخترع أو رجل دولة، فحافظوا على نجاحكم وتفوقكم، ولا تكلوا ولا تملوا، وتمسكوا بالأخلاق وبر الوالدين، واجعلوا انتماءكم الأول والأخير لوطنكم وأسركم " .

كما هنأ اللواء " طارق مرزوق " أسر الطلاب، مثمنًا ما تحملوه من جهد وتضحيات من أجل أبنائهم حتى وصلوا إلى منصات التفوق، ومؤكدًا أن الأسرة شريك أصيل في كل نجاح حققه أبناؤها.

وأعرب محافظ الدقهلية عن اعتزازه بمؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وما تقوم به من دور رائد في نشر صحيح الدين وبناء أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق.

كما وجّه "المحافظ" الشكر والتقدير للمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، على جهوده المتميزة طوال فترة توليه مسئولية المنظومة التعليمية بالدقهلية، مؤكدًا دعمه الكامل للدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستكمال مسيرة العمل والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية.

حضر الاحتفال، الدكتور مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سامي عجور مدير إدارة الوعظ بالدقهلية، والعقيد أحمد الشنهابي وكيل المخابرات الحربية بالدقهلية، ورعاة الحفل كل من، عاطف الشتري، والمهندس يوسف الشتري، والمهندس أحمد الشتري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.