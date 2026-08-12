قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تكسر هدوءًا نسبيًا في غزة .. مقتل فلسطيني في أول قصف منذ أكثر من أسبوع
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوي الثلاثاء 25 أغسطس
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
الدوري الإسباني .. أول من سيُطبق تقنية «الكرة المتصلة»
جيش الاحتلال يعلن تصفية رئيس خلية بحماس في شمال قطاع غزة
موقف باكستاني مفاجئ.. إسلام آباد تفتح الباب أمام انضمام إيران إلى اتفاق مكة الدفاعي
طرابزون سبور يُواصل الارتفاع على وسائل التواصل بعد ضم محمد صلاح
محافظة الجيزة تتجاوب مع منصات التواصل.. رفع أطنان من «الرتش» والمخلفات بالأحياء
لص يُتلف كاميرات مُراقبة لمحاولة سرقة منزل بالإسكندرية
كريستيانو رونالدو يُواسي ميسي بعد وفاة والده: «عناق كبير لك ولأحبائك»
سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد
آخر تقرير رسمي لحادث الدواويس: 18 حالة وفاة و17 إصابة بالمستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوي الثلاثاء 25 أغسطس

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر - 12 أغسطس 2026، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غدا الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءا على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

موعد أول أيام ربيع الأول فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1448ه، وهو شهر المولد النبوي الشريف.

وقال الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، إن هلال شهر ربيع الأول لعام 1448ه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م، الموافق 29 صفر 1448ه، وهو يوم الرؤية.

وأوضح رئيس قسم الشمس أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يحدث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م؛ إذ يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بنحو 5 دقائق، وفي القاهرة بنحو 3 دقائق، بينما يتراوح الفارق في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين دقيقتين و5 دقائق تقريبا.

وأضاف أن موعد غروب الهلال يختلف من عاصمة إلى أخرى، حيث يغرب الهلال قبل غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بفترات تتراوح بين دقيقة و9 دقائق تقريبا، بينما يغرب مع غروب الشمس في الجزائر وتونس، ويغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة في مراكش وفاس، وبعد غروب الشمس بدقيقتين في داكار ونواكشوط.

وبناء على الحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 13 أغسطس 2026م هو المتمم لشهر صفر لعام 1448ه. وعليه، تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1448ه فلكيا يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026م.

دعاء رؤية هلال شهر ربيع الأول

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير»

«اللهُم اجعله شهرًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء».

«اللهُم احفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.. يا رب العالمين».

«اللهُم إنا نستودعك شهر مضى من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا».

«اللهم مع بداية الشهر الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة».

دار الإفتاء شهر ربيع الأول رؤية هلال ربيع الأول المولد النبوي موعد المولد النبوي موعد أول أيام ربيع الأول دعاء رؤية الهلال كيفية استطلاع رؤية الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

بيزيرا

يعود إلى مصر .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن «بيزيرا»

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

الزمالك

يوم رياضي ساخن.. الزمالك يفوز وعبدالله السعيد يرحل وتريزيجيه فى السعودية وحمدى يجدد للوكرة

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

صورة أرشيفية

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة

ترشيحاتنا

تكريم أوائل الثانوية الأزهرية في غزة

جمعية جزائرية تكرم أوائل الثانوية الأزهرية في غزة لعام 2026/2025

جلسة شرح كتاب «الإقناع» للخطيب الشربيني

الجامع الأزهر يختتم شرح كتاب الإقناع للخطيب الشربيني على يد الشيخ الشهاوي

عدة الزوجة بعد وفاة زوجها

ما مدة عدة الزوجة بعد وفاة زوجها؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

صدى البلد يحتفي بمراد مكرم.. أسرار وحكايات عن الفن والرياضة والأكل | صور

مراد مكرم
مراد مكرم
مراد مكرم

فيديو

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

المزيد