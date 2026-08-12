ترامب: نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.. وأظن أننا سنحتفظ به

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/، أن الولايات المتحدة تبسط سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأن بلاده ستحتفظ بهذه السيطرة في المستقبل.

وقال ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشال" - "تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز بشكل كامل. أظن أننا سنحتفظ به".

وأضاف أن الحصار البحري الأمريكي يُوصف من الجميع بأنه "جدار من الفولاذ"، و"إيران ليس بوسعها فعل شيء حيال ذلك".

وتابع "ليس لديهم سلاح بحرية، وليس لديهم قوة جوية، وجنودهم المتبقون لا يتقاضون أجورهم، والحرس الثوري الإيراني قُضي عليه إلى حد كبير وأفراده يفرون"، مضيفًا أن القيادة في إيران يحيط بها عدم اليقين.

وأشار ترامب إلى أن إيران باتت مدمرة وليس لديها أموال، وكل ما لديها هو "الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%، والوضع يزداد سوءًا".

واختتم منشوره قائلًا "إيران مجرد كلام بلا فعل ومستأسد الشرق الأوسط لم يعد كذلك. الحمد لله!"