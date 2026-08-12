جبر يوقف أعمال حفر وتجويف مخالفة في حرم الطريق بمنطقة الكوثر

وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإيقاف أعمال حفر وتجويف مخالفة وغير قانونية بمنطقة الكوثر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي الفوري لمخالفات البناء والحفر دون ترخيص.

وأوضح رئيس الحي أن أعمال المتابعة الميدانية رصدت قيام مالك أحد العقارات بالمنطقة بتنفيذ أعمال حفر وتجويف داخل حرم الطريق العام بهدف النزول إلى منسوب أقل، بالمخالفة للاشتراطات البنائية ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

وعلى الفور، كلف اللواء أحمد جبر مسؤولي قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بالانتقال إلى موقع المخالفة، حيث جرى إيقاف أعمال الحفر بالكامل وضبط المخالفة في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مؤكدًا عدم التهاون مع أي أعمال بناء أو حفر تتم بالمخالفة للقانون.

وناشد الحي أصحاب العقارات والمواطنين الالتزام بالقوانين والتراخيص المنظمة لأعمال البناء والحفر، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بكل حزم للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري لمدينة الغردقة.