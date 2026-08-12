قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: التوعية بتنظيم الأسرة مهمة.. لكن «وقت الفقد مش وقت اللوم»

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رنا عبد الرحمن

شددت الإعلامية بسمة وهبة على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والإنسانية لأسر ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية، مؤكدة أن مواجهة الأسر التي تمر بصدمة فقد أبنائها بالانتقادات أو العتاب في هذه اللحظات لا تخدم أي هدف توعوي، وإنما قد تضاعف من حجم الألم الذي تعيشه.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، إن طرح القضايا المجتمعية ومناقشة أسبابها أمر ضروري، إلا أن اختيار التوقيت المناسب يظل عاملًا أساسيًا في وصول أي رسالة إلى الجمهور وتحقيق الهدف منها.

وأوضحت أن الحديث عن تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية يمكن أن يكون محل نقاش موسع، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على حياة الأطفال ومستوى الرعاية التي تحصل عليها الأسر، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن تناول هذه القضية لا ينبغي أن يأتي على حساب مشاعر أسر فقدت أبناءها.

وأشارت إلى أن من حق أي شخص أن يختلف مع قرارات أو اختيارات الآخرين، وأن يطرح رؤيته بشأن القضايا الاجتماعية المختلفة، إلا أن لحظات الموت والدفن والعزاء تفرض طبيعة مختلفة من التعامل، يكون فيها الاحتواء والمواساة أكثر أهمية من توجيه اللوم.

وأكدت بسمة وهبة أن الرسائل التوعوية لا تفقد قيمتها لمجرد تأجيلها، بل إن اختيار اللحظة المناسبة لطرحها قد يجعلها أكثر تأثيرًا وقبولًا لدى الجمهور، لافتة إلى أن الإنسان عندما يكون في حالة حزن شديد قد لا يكون مستعدًا لتلقي النصائح أو الدخول في نقاشات تحمل طابعًا نقديًا.

وأضافت أن فقد الأبناء من أقسى التجارب التي يمكن أن تمر بها أي أسرة، ولذلك فإن التعامل مع ذوي الضحايا يحتاج إلى قدر كبير من الرحمة والتعاطف، بدلًا من تحميلهم مسؤولية أو الدخول معهم في نقاشات حول اختياراتهم بينما يعيشون لحظات قاسية.

وانتقدت مقدمة «90 دقيقة» ما وصفته بمحاولات «التنظير» على الأسر المكلومة، مؤكدة أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون للوقوف بجانبها وتقديم الدعم النفسي والإنساني، ثم يمكن بعد انتهاء حالة الحزن فتح الملفات المجتمعية ومناقشتها بهدوء وموضوعية.

وشددت على أن التوعية بتنظيم الأسرة قضية يمكن الدفاع عنها ومناقشة آثارها على المجتمع والأطفال، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن نجاح أي رسالة توعوية لا يرتبط فقط بصحة مضمونها، وإنما أيضًا بالطريقة والتوقيت اللذين تُطرح بهما.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن احترام مشاعر أسر الضحايا لا يعني تجاهل القضايا التي تحتاج إلى توعية، وإنما يعني الفصل بين لحظة المواساة ولحظة النقاش، بحيث يحصل المكلومون أولًا على حقهم في الحزن والدعم، قبل الانتقال إلى أي رسائل أو قضايا أخرى.

بسمة وهبة المحور حادث الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد