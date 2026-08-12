شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالسوبر الأوروبي

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار نهائي كأس السوبر الأوروبي.

تقدم باريس بالهدف الأول في اللقاء عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 21، فيما تعادل أستون فيلا في الدقيقة 45 عن طريق براين مادجو.



تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: بيزوت.

خط الدفاع: ماتي كاش، لينديلوف، باو توريس، إيان ماتسين.

خط الوسط: أبوبكر كامارا، جواو جوميز، جون ماكجين.

خط الهجوم: إيمليانو بوينديا، هيمينجز، مادجو.



تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليان باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إميري- فيتينيا- جواو نيفيز.

خط الهجوم: ماجني أكليوش- ديزيري دوي- خفيتشا كفاراتسخيليا.