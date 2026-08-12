حج القرعة 2027 .. موعد التقديم والشروط والرسوم وطرق التسجيل

بدأت وزارة الداخلية، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن قرعة الحج لموسم 1448هـ ـ 2027م، وفق الضوابط والإجراءات التي جرى الإعلان عنها استعدادًا للموسم المقبل، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمعرفة خطوات التقديم، وطرق تسجيل الطلب، والرسوم المقررة، والشروط الصحية والقانونية المطلوبة للمتقدمين.

ويبحث الراغبون في أداء فريضة الحج عن تفاصيل حج القرعة 2027، بداية من موعد فتح باب التقديم وحتى كيفية تسجيل الطلب، سواء من خلال أقسام ومراكز الشرطة أو عبر بوابة وزارة الداخلية أو باستخدام الخدمة الهاتفية المخصصة لتلقي طلبات الحج، إلى جانب معرفة قيمة الدفعة الأولى من تكاليف الحج ومواعيد سدادها في حال الفوز بالقرعة.

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وتشير أحدث المعلومات المنشورة اليوم إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل استقبال الطلبات، وهو ما يجعل تاريخ 20 أغسطس 2026 الوارد في النص الأصلي غير متوافق مع آخر تحديث متاح، كما أن فترة التقديم المعلنة في المصادر الحديثة تختلف عن المواعيد الواردة في النص الأصلي، ولذلك جرى اعتماد أحدث المعلومات المنشورة اليوم في التقرير بدلًا من تكرار موعد أصبح قديمًا.

ما موعد التقديم في حج القرعة 2027

بدأت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقديم لحج القرعة لموسم 1448هـ ـ 2027م، وذلك ضمن استعدادات الوزارة المبكرة لتنظيم موسم الحج وإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في التقدم وفق القواعد والضوابط المحددة.

وتتزامن بداية استقبال الطلبات مع ارتفاع اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات التقديم، خاصة أن نظام حج القرعة يتيح للراغبين فرصة التقدم للحصول على تأشيرة الحج من خلال القرعة التي تُجرى وفق القواعد المنظمة للعملية.

وكان النص الأصلي يذكر أن التقديم يبدأ الأربعاء 20 أغسطس 2026 ويستمر حتى الخميس 27 أغسطس 2026، إلا أن أحدث المعلومات المنشورة اليوم تؤكد أن استقبال الطلبات بدأ بالفعل في 12 أغسطس 2026، ولذلك لا يصح تحرير التقرير وفق التاريخ السابق باعتباره موعدًا حاليًا للتقديم.

ما طرق التقديم على حج القرعة 2027

أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل أمام المواطنين لتسجيل طلبات حج القرعة 2027، بما يسمح للراغب في أداء الفريضة باختيار الطريقة المناسبة له، وتشمل هذه الوسائل التوجه إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، إلى جانب التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة وزارة الداخلية، وكذلك الاتصال بمركز تلقي طلبات الحج عبر الرقم المخصص لذلك.

ويستطيع المواطن التوجه إلى أي مركز أو قسم شرطة لتقديم طلب الحج، دون التقيد بمحل الإقامة، وهي آلية تتيح للراغبين في التقديم إنجاز الإجراءات من خلال منافذ الشرطة المخصصة لذلك.

كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية، وهو الخيار الذي يوفر للمواطن إمكانية تسجيل بياناته عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مركز أو قسم شرطة لإتمام عملية التسجيل.

وتتوافر كذلك إمكانية التقديم من خلال الاتصال بمركز تلقي طلبات الحج على الرقم 27983000 (02)، وفق البيانات الواردة بشأن وسائل التقديم.

ما شروط تسجيل طلب حج القرعة 2027

يشترط عند تسجيل طلب حج القرعة 2027 أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، كما يتم إدراج الطلب ضمن حصة المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يجعل التأكد من صحة بيانات البطاقة وسريانها خطوة أساسية قبل إتمام إجراءات التقديم.

وتتضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، كما يلتزم المتقدم باختيار جهة واحدة فقط للتقديم، سواء القرعة أو السياحة أو التضامن، ولا يجوز له التقديم لأكثر من جهة.

كما يتعين على المتقدم والمرافق، إن وجد، توقيع جميع الإقرارات الخاصة بالحالة الصحية وعدم أداء فريضة الحج سابقًا، مع ضرورة تقديم بيانات صحية دقيقة وإرفاق المستندات المطلوبة وفق الإجراءات والضوابط المنظمة للتقديم.

كم تبلغ رسوم حج القرعة 2027

تبلغ رسوم الدفعة الأولى من تكاليف حج القرعة 2027 مبلغ 80 ألف جنيه، وفق البيانات الواردة بشأن ضوابط سداد تكاليف الحج، على أن يتم سداد المبلغ في مدة أقصاها 12 يومًا من تاريخ إعلان أسماء الفائزين في القرعة.

ويتم سداد الدفعة الأولى من تكاليف الحج من خلال جميع فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصري، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تحددها الجهات المختصة للسداد، حتى يتمكن الفائزون من استكمال الإجراءات المطلوبة للسفر وأداء مناسك الحج.

ويُعد الالتزام بموعد السداد من الإجراءات المهمة بالنسبة إلى الفائزين، إذ إن عدم الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة قد يؤثر في استكمال إجراءات الحج، ولذلك يتعين على الفائز متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية بعد إعلان النتائج.

ما الفئات الصحية غير المسموح لها بالحج 2027

تتضمن ضوابط حج القرعة مجموعة من الاشتراطات الصحية التي تستهدف التأكد من قدرة الحاج على أداء المناسك، وتشمل الفئات الصحية غير المسموح لها بالحج مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل، ومرضى التليف الرئوي، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو تليف الكبد.

وتشمل الفئات كذلك مرضى الزهايمر والخرف والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك، إضافة إلى مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج النشط، والمصابين بالأمراض المعدية النشطة مثل الدرن والسل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.

كما تشمل الضوابط أصحاب السمنة المفرطة المرضية، والحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو حالات الحمل الخطر، إلى جانب الأطفال دون 12 عامًا، مع مراعاة أي تعديلات قد تصدرها السلطات السعودية بشأن الاشتراطات الصحية والعمرية.

وتأتي هذه الضوابط الصحية في إطار الإجراءات المنظمة لموسم الحج، خصوصًا أن أداء المناسك يتطلب قدرة بدنية وصحية مناسبة، مع خضوع الحجاج للاشتراطات الطبية التي تحددها الجهات المصرية والسعودية المختصة.

ما التطعيمات المطلوبة لحجاج القرعة 2027

يشترط حصول الحجاج الفائزين في قرعة الحج على التطعيمات المقررة، وفي مقدمتها لقاح الالتهاب السحائي الرباعي، إلى جانب أي لقاحات أخرى تحددها الجهات الصحية المصرية أو السعودية وفق الضوابط الصحية المعتمدة لموسم الحج.

ويتعين على الفائزين متابعة التعليمات الصحية الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة، خصوصًا أن متطلبات التطعيمات والإجراءات الوقائية قد ترتبط بالتعليمات الصحية المنظمة لدخول المملكة العربية السعودية وأداء مناسك الحج.

هل يمكن التقديم في أكثر من جهة للحج 2027

لا يجوز للمتقدم اختيار أكثر من جهة للتقديم في موسم الحج، إذ يشترط اختيار جهة واحدة فقط من بين القرعة أو السياحة أو التضامن، ويأتي ذلك ضمن آلية تنظيم طلبات الحج ومنع تسجيل المواطن في أكثر من مسار في الوقت نفسه.

كما يجب على المتقدم تقديم بيانات صحيحة ودقيقة، والتوقيع على الإقرارات المطلوبة المتعلقة بالحالة الصحية وعدم أداء الحج سابقًا، إلى جانب استيفاء باقي الشروط والضوابط المحددة.

أهم معلومات حج القرعة 2027 في مصر

يستطيع المواطن الراغب في التقديم لحج القرعة 2027 تسجيل طلبه من خلال أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو عبر بوابة وزارة الداخلية إلكترونيًا، أو من خلال مركز تلقي طلبات الحج على الرقم 27983000 (02).

وتظل بطاقة الرقم القومي السارية من المتطلبات الأساسية للتقديم، مع إدراج الطلب ضمن حصة المحافظة المثبتة في البطاقة، بينما يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج طوال حياته، وأن يختار جهة واحدة فقط للتقديم.

وبالنسبة إلى التكاليف، تبلغ الدفعة الأولى 80 ألف جنيه، وتسدد خلال مدة أقصاها 12 يومًا من تاريخ إعلان أسماء الفائزين في القرعة، وذلك من خلال جميع فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصري، وفق الضوابط المعلنة.

ومع بدء استقبال الطلبات اليوم، أصبح ملف حج القرعة 2027 من أبرز الموضوعات التي تهم المواطنين الراغبين في أداء الفريضة خلال الموسم المقبل، خاصة مع تعدد وسائل التسجيل ووجود شروط قانونية وصحية يتعين استيفاؤها قبل إتمام الطلب، ولذلك يظل الاعتماد على البيانات الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات المختصة هو الوسيلة الأدق لمعرفة أي تحديثات تتعلق بمواعيد التقديم أو إجراءات السداد أو الاشتراطات المنظمة للموسم.