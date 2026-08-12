أخبار السيارات| أكثر 5 سيارات موفرة في البنزين "زيرو" موديل 2026.. وفاة هيروشي أوكودا رئيس تويوتا‏ السابق عن عمر 93 عاما

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أكثر 5 سيارات موفرة في البنزين "زيرو" موديل 2026

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



أسعار شيرى اريزو 5 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وفاة هيروشي أوكودا رئيس تويوتا‏ السابق عن عمر 93 عاما

توفي هيروشي أوكودا، الرئيس السابق لشركة ‏"‏تويوتا‏"‏، عن عمر ناهز 93 عاما، وفقا لما أعلنته شركة صناعة السيارات اليابانية اليوم الأربعاء، منهية بذلك مسيرة أحد أبرز القيادات التي ساهمت في تحويل الشركة إلى قوة عالمية في صناعة السيارات.

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء القيادة من المشكلات التي لا يجب تجاهلها، خاصة إذا ظهرت بصورة متكررة أو ازدادت حدتها مع زيادة السرعة أو عند الضغط على دواسة الفرامل.

الصين تحكم قبضتها على سلاسل توريد السيارات في أوروبا

تتوسع الشركات الصينية العاملة في تصنيع مكونات السيارات داخل أوروبا بوتيرة متزايدة، مستفيدة من عمليات الاستحواذ على موردين محليين وتأسيس الشراكات والمشروعات المشتركة، في خطوة تعزز حضور بكين داخل واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالقارة.