حرب جديدة على الغذاء.. روسيا تحذر من ارتفاع الأسعار بسبب هجمات أوكرانيا

حذرت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من أن الضربات الأوكرانية على الحبوب والبنية التحتية الزراعية تدفع أسعار الغذاء العالمية إلى الارتفاع وتفاقم نقص الحبوب، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح بعض الدول الغربية.

تأتي تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بعد موجة من الغارات الأوكرانية على ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وأجبرت محطات الحبوب الرئيسية في المدينة على التوقف عن العمل.

زاخاروفا: الغرب يدعم الحرب على الغذاء

وفقا لوكالة رويترز، قالت زاخاروفا: "يتضح جليا أن الحملة العسكرية غير المسؤولة التي يشنها نظام كييف لإثارة الفوضى في سوق الغذاء العالمي.. تخدم مصالح بعض الدول الغربية".



وأضافت زاخاروفا: "أن كل هذا يؤدي إلى تفاقم نقص الحبوب والأسمدة، ويزيد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ويزيد من العبء على دول الجنوب العالمي والشرق، التي أصبحت رهينة للسياسات غير المسؤولة التي يتبعها "اللاعبون" المذكورون آنفاً".

وحذرت الدبلوماسية الروسية من أن أوكرانيا تستخدم الاستخبارات الغربية لمهاجمة البنية التحتية والخدمات اللوجستية في بحر آزوف والبحر الأسود، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هجمات أوكرانيا على السفن في تلك المناطق.

استهداف أوكرانيا لمحطات الحبوب

صعّدت أوكرانيا هذا الصيف من ضرباتها على البنية التحتية الاقتصادية الروسية بهدف تقويض الحملة العسكرية الروسية ضدها، بما في ذلك استهداف البنية التحتية لتصدير المنتجات الزراعية، حيث تُعد روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم.

أدت الضربات الروسية على السفن في البحر الأسود إلى انخفاض حاد في شحنات الحبوب من أوكرانيا، التي تُعدّ أيضاً من كبار مُصدّري الحبوب.

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن الشحنات تراجعت بنسبة 76% في الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت رويترز، بأن أسعار العقود الآجلة للحبوب ارتفعت اليوم الأربعاء، بعد الضربات الأوكرانية على نوفوروسيسك.