التضامن تصرف تعويضات حادث عمال الإسماعيلية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في الصرف الفوري للتعويضات المقررة لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قررت مضاعفة التعويضات المقررة من الوزارة لأسر ضحايا الحادث والمصابين، وفقًا للوائح المنظمة في هذا الشأن.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من عمليات صرف التعويضات لكافة أسر الضحايا، والعمل على تلبية جميع طلباتهم، كما وجهت قطاعات الوزارة بالعمل على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، حيث قام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفير وجبات غذائية عن طريق مطعم المحروسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه فرق الهلال الأحمر المصري مساندة أسر ضحايا الحادث، حيث رافقت الفرق الأهالي إلى المقابر في قرى وادي الملاك، وبحر البقر 3، وبحر البقر 5، وشاركت في تقديم الدعم والمساندة لهم خلال مراسم تشييع ودفن جثامين ذويهم.

وشاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في حمل الجثامين ومساندة الأهالي خلال مراسم الدفن، كما تعاملت مع عدد من حالات الإغماء التي تعرض لها بعض المشاركين في مراسم الدفن، وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، إلى جانب توزيع مياه الشرب على الأهالي، وتوفير كشافات إضاءة لمساعدة الأهالي والفرق خلال مراسم الدفن التي أجريت بعد منتصف ليلة الحادث.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، بتقديم الدعم النفسي والمساندة لأسر ضحايا ومصابي الحادث، والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري متابعة الموقف ميدانيًا، وتقييم احتياجات الأسر المتضررة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهم.