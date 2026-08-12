محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

أدي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية واجب العزاء لأسر شهداء حادث «لقمة العيش»، الذين وافتهم المنية إثر حادث تصادم سيارتي نقل عمال بطريق «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة (١٢) من أبناء قرية الملاك التابعة لمركز أبو حماد.

أعرب محافظ الشرقية عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لأسر وذوي الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة، بكافة أجهزتها ومؤسساتها، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على مساندة أبنائها والوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في مثل هذه الظروف الأليمة.

وقال محافظ الشرقية..نؤكد لأسر الشهداء أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة سيواصل تقديم كافة التيسيرات اللازمة لصرف المستحقات والمساعدات المالية المقررة، والوقوف إلى جانب الأسر وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الظرف الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

رافق المحافظ في أداء واجب العزاء كل من اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بالشرقية، وأحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، والمحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وإيهاب خاطر، رئيس مدينة القرين والنائبين أحمد فؤاد أباظة وثروت سويلم أعضاء مجلس النواب.