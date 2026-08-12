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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تحتجز 6 مليارات دولار من أموالنا المستحقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خاطر عبادة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تحتجز أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الفلسطينيين المستحقة، مشددا على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواصل القيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب في قطاع غزة، بما في ذلك صرف الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم، أن ذلك يأتي رغم الأزمة المالية الخانقة، وفي ظل احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال السلطة التي تزيد على 6 مليارات دولار.

السلام مرهون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة

 

شدد الرئيس الفلسطيني على أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أبو مازن أن أي اندماج لإسرائيل في المنطقة يجب أن يكون مرتبطاً بتحقيق هذا الهدف، وفقاً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

رفض التهجير والاستيطان والاعتداء على المقدسات

أكد أبو مازن أن الشعب الفلسطيني وقيادته باقون على أرضهم، ولن يقبلوا بالتهجير أو بسرقة الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بتوسيع الاستيطان.

وأكد أن الاستيطان "باطلاً" استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2334، كما أدان الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية.الدعوة إلى الوحدة والالتزام بالشرعيةأكد الرئيس أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والمشاركة الشاملة في هذه المرحلة المفصلية من القضية الفلسطينية.

وشدد على الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمبادئ الشرعية الدولية، وبمبدأ "الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".تثمين الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحربثمن سيادته الجهود التي تبذلها مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الرئيس الفلسطيني دعم الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ القرار 2803، بما يضمن إنهاء الحرب وعودة الشرعية الفلسطينية إلى غزة والانتقال إلى العملية السياسية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل أبو مازن

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