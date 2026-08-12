مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتفال بمرور 12 عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر يمثل مناسبة مهمة لاستعراض مسيرة صندوق حظي منذ تأسيسه برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات الإحتفالية الذكرى الـ 12 لصندوق تحيا مصر، أن السنوات الـ12 الماضية شهدت ترسيخ نموذج وطني فريد في العمل التنموي والإنساني، حتى أصبح صندوق تحيا مصر شريكًا أساسيًا في جهود التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الصندوق أسهم في توفير حياة كريمة لملايين المواطنين، من خلال توسيع نطاق مظلة الدعم لتشمل أعدادًا كبيرة من المستفيدين، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين صحة ملايين المصريين

وأضاف أن جهود الصندوق امتدت إلى المجال الصحي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي أسهمت في تحسين صحة ملايين المصريين، بما يعكس دوره المحوري في مساندة جهود الدولة وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.