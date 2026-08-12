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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلغاء الفقرات الفنية وتخصيص 100 رحلة عمرة.. مدبولي يعزي ضحايا حادث الإسماعيلية في احتفالية "تحيا مصر"

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، مساء اليوم، خلال الفعالية التي نظمها صندوق تحيا مصر؛ في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بمناسبة مرور اثني عشر عامًا على تأسيسه.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالترحيب  اللواء أ.ح أحمد محمد على، رئيس ديوان  رئيس الجمهورية، وأمين صندوق تحيا مصر، والسادة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات المشاركين بالفعالية، وممثلي مجتمع المال والأعمال الحضور.

وقبل أن يبدأ كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الفعالية تأتي بمناسبة مرور اثني عشر عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر؛ الذي يحظى برعاية كريمة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ تأسيسه، مضيفا: اثنا عشر عامًا جسدت معنى العطاء الحقيقي، ورسّخت نموذجًا وطنيًا فريدًا في العمل التنموي والإنساني، حتى أصبح الصندوق شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأوْلى بالرعاية، داخل مصر وخارجها.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: على مدار هذه المسيرة، لم تكن الإنجازات مجرد أرقام، بل كانت حياةً كريمةً لملايين المواطنين؛ فقد وصل دعم الصندوق إلى ملايين المواطنين، وساهم في تطوير آلاف المنازل وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ودعم القطاع الصحي من خلال القضاء على "فيروس سي"، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، ومكافحة مُسببات فقدان الإبصار، وتوفير أجهزة الغسيل الكُلوي والمُستلزمات الطبية، بما انعكس على تحسين حياة ملايين المصريين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن رسالة الصندوق امتدت إلى خارج الحدود، ليؤكد أن الإنسانية لا تعرف حدودًا، من خلال قوافل الإغاثة الضخمة إلى الأشقاء في غزة ولبنان، فضلًا عن تحقيق ستة أرقام قياسية في موسوعة "جينيس" العالمية في مجال العمل الإنساني، في شهادة دولية على حجم وتأثير هذا الجهد الوطني.

 وأكد رئيس الوزراء أننا اليوم نكتب صفحةً جديدةً في مسيرة العطاء، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الاجتماعية للأسر الأوْلى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل توفير المواد الغذائية واللحوم، وتوزيع الملابس الجديدة، إلى جانب الأجهزة المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة. 

وبهذه المناسبة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي يحرص دوْمًا على توفير "حياة كريمة" لعموم المصريين، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر وجميع شركاء النجاح، الذين كان لدعمهم وإسهاماتهم دورٌ فاعلٌ في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والإنسانية. 

   وفي ختام كلمته، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم إلغاء جميع الفقرات الفنية، التي كانت مُقررة ضمن أجندة فعاليات اليوم؛ تقديرًا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين بحادث الإسماعيلية، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر سيتولى مسئولية تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم، في إطار دوره التنموي والإنساني الذي يقوم على التكافل الوطني.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومُصابي الحادث الأليم من صندوق تحيا مصر، داعيا المولي عز وجل أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر، قيادةً وشعبًا، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويجعلها دائمًا منارةً للخير والعطاء.

مدبولي العلمين العزاء والمواساة أسر ضحايا حادث تصادم طريق الإسماعيلية

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