حالة تأهب قصوى في 18 مدينة إيطالية غدا بسبب الحر وزيادة 20% بزيارات قسم الطوارئ

تشهد إيطاليا موجة حر قياسية وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر غدا في 18 مدينة بأنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية – في بيان صادر اليوم – أن الإنذار يتضمن مدن باري، بولونيا، بولزانو، كامبوباسو، كاتانيا، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروزينوني، جنوة، لاتينا، ميسينا، نابولي، باليرمو، بيروجيا، ريجيو كالابريا، رييتي، روما، وفيتربو".

في سياق متصل، أعلنت الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها إيطاليا هذا الصيف تسببت حتى الآن في ارتفاع عدد زيارات أقسام الطوارئ بسبب مشاكل الصحة النفسية بنسبة 20%.

وحذرت الصحة الإيطالية من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث يشكل خطرا صحيا محتملا على الجميع، وليس فقط كبار السن والأطفال.

يشار إلى أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة يتضمن ثلاثة مستويات، ويعني المستوى الثالث "الأحمر" أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.