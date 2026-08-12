تفاصيل جديدة تحسم خلافات إنتاج فيلم شمس الزناتي

أصدر مكتب المحامي الكبير استاذ حسام لطفي بيانا توضيحيا بشان فيلم شمس الزناتي ليحسم الخلاف علي انتاج الفيلم ، موضحا بان شركة ايه كي ايه برودكشن وشركة باك ايرا برودكشن هما شركاء في انتاج فيلم شمس الزناتي.

بالإضافة ان شركة ايه كي ايه قد اسندت مهمة التنفيذ الي شركة الرشيدي فيلم برودكشن فقط وبالتالي فان البيان ايضا ينفي الاخبار الكاذبه التي تداولتها بعض المواقع سابقا مؤكد علي حق الشركة المنتجة ايه كي ايه علي حفظ حقوقها الادبيه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي اخبار كادبه من شانها تعطيل او الاساءة الي صناع.

فيلم شمس الزناتي

الفيلم من بطولة محمد امام وباسم سمرة وياسمين رئيس وانجي كيوان ومحمد ثروت واحمد عبد الحميد واحمد الرافعي تاليف محمد الدباح _ اخراج احمد خالد موسي