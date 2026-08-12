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الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مخالفة جسيمة للقانون الدولي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مخالفة جسيمة للقانون الدولي

غزة
غزة
محمود محسن

قال جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، إن ما يحدث من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يمثل مخالفة جسيمة وواضحة للقانون الدولي، مشيراً إلى تصاعد أعمال العنف بهدف خلق ظروف صعبة على الفلسطينيين وتعقيد حياتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن 14 فلسطينياً قُتلوا خلال يوليو فقط، معتبراً أن إرهاب المستوطنين لا يحدث بمعزل عن أفعال الشرطة الإسرائيلية، التي توفر الحماية للمستوطنين.

وأكد، أن الطرفين يشاركان في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، متابعًا، أن هناك أصواتاً معارضة لهذا العنف داخل إسرائيل نفسها، مشيراً إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تحدث عن تشدد المجتمع الإسرائيلي تجاه هذه القضية.

وأشار مقرر الأمم المتحدة إلى أن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية تحدث كذلك عن الأمر في خطاب رسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه المتزايد بشأن الهجمات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، موضحاً أن هناك معارضة للحكومة اليمينية المتطرفة.

الاتحاد الأوروبي

وشدد، على أنّ إن مواجهة هذه الاعتداءات تتطلب فرض عقوبات، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا بالفعل بعض العقوبات، لكنها، من وجهة نظره، غير كافية ولا تتناسب مع ما يحدث في الضفة الغربية، مضيفاً أن الولايات المتحدة أحياناً تشجع إسرائيل على القيام بذلك» ولا تعارض ما تفعله إسرائيل.

جورج كاتروغالوس الأمم المتحدة المستوطنين الإسرائيليين الفلسطينيين العنف

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