أحمد موسى يبرز المبادرات المجتمعية لمؤسسة أبو العينين في الفيوم

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الجهود الميدانية لمؤسسة «أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي والخيري»، ضمن نشاطها الممتد تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم.

حلوى المولد النبوي

وتضمنت المبادرة تقديم دعم متكامل للأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع المناسبات الدينية والاحتفالية؛ وشملت توزيع كميات من حلوى المولد النبوي الشريف لإدخال البهجة على المواطنين، إلى جانب تسليم كراسٍ متحركة للحالات الطبية، وتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأشاد عدد من المواطنين، خلال التقرير المذاع بالبرنامج، بالمساعدات والخدمات المقدمة من مؤسسة «أبو العينين»، معربين عن امتنانهم لهذه المبادرة التي أسهمت في تلبية احتياجاتهم ودعمهم في مختلف المناسبات.