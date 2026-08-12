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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الحالية، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة ويرفع مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، بالتزامن مع تأثيرات مباشرة على المحاصيل الزراعية.

تأثيرات مباشرة على المحاصيل الزراعية

 وحذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة، خاصة في محافظات جنوب البلاد، مؤكدًا أن ارتفاع الحرارة يمثل تحديًا للإنسان والنبات على حد سواء.

حالة الطقس غدا

 ووجه فهيم مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين والمزارعين، تتعلق بتقليل التعرض لأشعة الشمس، واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل من التداعيات المحتملة للموجة الحارة.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لموجة شديدة الحرارة تستمر لعدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ويضاعف مخاطر الإجهاد الحراري.

حالة الطقس غدا الخميس

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة قد تتجاوز 44 درجة مئوية في جنوب البلاد، بينما تتراوح في القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة مئوية، مؤكدًا أن هذه المستويات المرتفعة تتطلب اتخاذ مزيد من الاحتياطات خلال الأيام المقبلة.

تحذير من مخاطر الحرارة على المحاصيل

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الموجة الحارة لا تمثل تحديًا للإنسان فقط، وإنما تفرض ضغوطًا كبيرة على القطاع الزراعي، خاصة بعض المحاصيل التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الطقس الحار

وأشار إلى أن من أبرز المحاصيل المتأثرة بهذه الأجواء الأرز والقطن وفول الصويا، إلى جانب عدد من محاصيل الخضروات والفاكهة، ما يستلزم التزام المزارعين بالتوصيات الزراعية اليومية للتعامل مع الظروف المناخية الحالية.

نصائح مهمة للمواطنين

وشدد الدكتور محمد علي فهيم على ضرورة رفع درجات الاستعداد خلال فترة الموجة الحارة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ووجه عددًا من النصائح للمواطنين، أبرزها:

  • تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
  • تجنب التواجد تحت أشعة الشمس قدر الإمكان خلال الفترة من 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
  • استخدام أغطية الرأس عند الاضطرار إلى الخروج في الأجواء الحارة.
  • ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون تساعد على تقليل تأثير الحرارة.
  • الالتزام بالإرشادات والتوصيات الوقائية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

توصيات للمزارعين لحماية المحاصيل

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أهمية التزام المزارعين بالتوصيات اليومية المتعلقة بالتعامل مع الموجة الحارة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن ينعكس على معدلات نمو وإنتاجية بعض المحاصيل.

حالة الطقس غدا الخميس

وشدد على ضرورة التعامل مع الظروف الجوية الحالية وفق طبيعة كل محصول واحتياجاته، والاستفادة من التوصيات الزراعية الصادرة لمواجهة تأثيرات الحرارة المرتفعة والحفاظ على المحاصيل خلال الفترة المقبلة.

زيادة درجة الوعي بالتغيرات المناخية

ودعا فهيم المواطنين والمزارعين إلى زيادة درجة الوعي بالتغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة، والتعامل معها وفق الإجراءات الوقائية المناسبة، للحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة على الصحة والإنتاج الزراعي.

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