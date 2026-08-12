بقرار من الرئيس السيسي.. أسامة ربيع يواصل ممارسة مهامه رئيساً لهيئة قناة السويس

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم قرارات جمهورية بما يلي:

- تمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٦/٨/١٢.

- يعين السيد أحمد خالد حسن حسين نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٦/٨/١٢.

- يعين السيد مصطفى فاروق اسماعيل شيخون رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٦/٨/١٢.

- يعين السيد محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٦/٨/١٢.