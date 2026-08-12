كواليس الموقف النهائي.. هل ينتقل مصطفى محمد إلى بيراميدز في الموسم الجديد؟

عاد اسم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر إلى واجهة سوق الانتقالات المصرية خلال الساعات الماضية بعدما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى صفوف بيراميدز في ظل بحث النادي السماوي عن مهاجم جديد لتعويض رحيل الكونغولي فيستون ماييلي.

وجاءت هذه الأنباء في توقيت بالغ الحساسية خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد واحتياج بيراميدز إلى تدعيم الخط الأمامي بعنصر يمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع المنافسات المحلية والقارية.

لكن رغم قوة الأنباء التي ربطت مصطفى محمد بالانتقال إلى بيراميدز فإن الموقف الأخير داخل النادي جاء حاسمًا لينهي جانبًا كبيرًا من الجدل.

بيراميدز يحسم موقفه من مصطفى محمد

نفى مصدر مسؤول داخل بيراميدز بشكل قاطع ما تردد بشأن حسم التعاقد مع مصطفى محمد أو توقيعه على عقود انتقاله إلى الفريق مؤكدًا أن المهاجم المصري ليس ضمن حسابات النادي في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التصريحات بعد موجة من التقارير التي تحدثت عن اقتراب اللاعب من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز بل ذهبت بعض الأنباء إلى الحديث عن توقيع اللاعب بالفعل وهو ما نفاه النادي بصورة واضحة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت بالفعل إلى وجود اهتمام من بيراميدز بمصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد رحيل ماييلي مع الحديث عن تحركات مالية من النادي لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وبالتالي فإن الحديث عن انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز لا يستند في الوقت الحالي إلى اتفاق نهائي بينما تشير آخر المعلومات الصادرة عن النادي إلى اتجاه مختلف تمامًا.

لماذا ارتبط اسم مصطفى محمد ببيراميدز؟

لم يكن ارتباط اسم مصطفى محمد ببيراميدز من فراغ فالنادي السماوي يبحث بالفعل عن مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي بعد رحيل فيستون ماييلي وهو المركز الذي يمثل أولوية في قائمة احتياجات الفريق للموسم الجديد.

ويمتلك مصطفى محمد مواصفات تتناسب مع طبيعة احتياجات بيراميدز؛ فهو مهاجم صريح يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء ويتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية إلى جانب خبرته الطويلة مع الأندية الأوروبية والمنتخب المصري.

كما أن وجود لاعب بحجم مصطفى محمد كان سيمنح بيراميدز دفعة قوية على المستوى الجماهيري والفني خصوصًا أن الفريق يستعد لموسم جديد يحمل خلاله طموحات كبيرة بعد نجاحاته الأخيرة.

لكن العقبة الأساسية لم تكن فنية وإنما ارتبطت بموقف اللاعب وناديه الفرنسي إلى جانب الحسابات الخاصة ببناء قائمة بيراميدز.

مفاجأة.. بيراميدز اقترب من مهاجم آخر

وفي الوقت الذي تصاعد فيه الحديث عن مصطفى محمد كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطور أكثر أهمية بعدما أكد نقلًا عن مصدر مسؤول داخل بيراميدز أن النادي اقترب بالفعل من حسم صفقة مهاجم جديد.

ووفقًا للمعلومات التي أعلنها رمزي فإن اللاعب الجديد خضع بالفعل للكشف الطبي ما يعني أن الصفقة دخلت مراحلها النهائية على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

واللافت أن المصدر شدد على أن هذا اللاعب ليس مصطفى محمد وهو ما يضع حدًا للتكهنات التي ربطت مهاجم نانت بالانضمام إلى بيراميدز خلال الساعات الماضية.

وتتفق هذه التطورات مع تقارير حديثة تحدثت عن تحرك بيراميدز لحسم صفقة مهاجم جديد في ظل تركيز النادي على تعويض رحيل ماييلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.

هل انتهى حلم مصطفى محمد في العودة إلى مصر؟

رغم نفي بيراميدز فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن مستقبل مصطفى محمد حُسم بشكل نهائي مع نانت أو أن عودته إلى الدوري المصري أصبحت مستحيلة.

فاللاعب يعيش مرحلة مفصلية في مسيرته خصوصًا مع استمرار الحديث عن مستقبله داخل النادي الفرنسي بعدما أصبح موقفه محل اهتمام خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن نانت قد ارتبطت في وقت سابق بالبحث عن فرصة جديدة تمنحه مشاركة أكبر في وقت ظهرت فيه أندية عدة ضمن دائرة الاهتمام به.

لكن بالنسبة لبيراميدز تحديدًا فإن الصورة تبدو مختلفة الآن؛ فالنادي يتحرك لحسم مهاجم آخر وبالتالي فإن سيناريو انتقال مصطفى محمد إلى الفريق السماوي لم يعد مطروحًا بقوة وفق آخر المعلومات المتاحة.