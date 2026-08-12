قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كواليس الموقف النهائي.. هل ينتقل مصطفى محمد إلى بيراميدز في الموسم الجديد؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمود أحمد

عاد اسم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر إلى واجهة سوق الانتقالات المصرية خلال الساعات الماضية بعدما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى صفوف بيراميدز في ظل بحث النادي السماوي عن مهاجم جديد لتعويض رحيل الكونغولي فيستون ماييلي.

وجاءت هذه الأنباء في توقيت بالغ الحساسية خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد واحتياج بيراميدز إلى تدعيم الخط الأمامي بعنصر يمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع المنافسات المحلية والقارية.

لكن رغم قوة الأنباء التي ربطت مصطفى محمد بالانتقال إلى بيراميدز فإن الموقف الأخير داخل النادي جاء حاسمًا لينهي جانبًا كبيرًا من الجدل.

بيراميدز يحسم موقفه من مصطفى محمد

نفى مصدر مسؤول داخل بيراميدز بشكل قاطع ما تردد بشأن حسم التعاقد مع مصطفى محمد أو توقيعه على عقود انتقاله إلى الفريق مؤكدًا أن المهاجم المصري ليس ضمن حسابات النادي في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التصريحات بعد موجة من التقارير التي تحدثت عن اقتراب اللاعب من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز بل ذهبت بعض الأنباء إلى الحديث عن توقيع اللاعب بالفعل وهو ما نفاه النادي بصورة واضحة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت بالفعل إلى وجود اهتمام من بيراميدز بمصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد رحيل ماييلي مع الحديث عن تحركات مالية من النادي لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وبالتالي فإن الحديث عن انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز لا يستند في الوقت الحالي إلى اتفاق نهائي بينما تشير آخر المعلومات الصادرة عن النادي إلى اتجاه مختلف تمامًا.

لماذا ارتبط اسم مصطفى محمد ببيراميدز؟

لم يكن ارتباط اسم مصطفى محمد ببيراميدز من فراغ فالنادي السماوي يبحث بالفعل عن مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي بعد رحيل فيستون ماييلي وهو المركز الذي يمثل أولوية في قائمة احتياجات الفريق للموسم الجديد.

ويمتلك مصطفى محمد مواصفات تتناسب مع طبيعة احتياجات بيراميدز؛ فهو مهاجم صريح يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء ويتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية إلى جانب خبرته الطويلة مع الأندية الأوروبية والمنتخب المصري.

كما أن وجود لاعب بحجم مصطفى محمد كان سيمنح بيراميدز دفعة قوية على المستوى الجماهيري والفني خصوصًا أن الفريق يستعد لموسم جديد يحمل خلاله طموحات كبيرة بعد نجاحاته الأخيرة.

لكن العقبة الأساسية لم تكن فنية وإنما ارتبطت بموقف اللاعب وناديه الفرنسي إلى جانب الحسابات الخاصة ببناء قائمة بيراميدز.

مفاجأة.. بيراميدز اقترب من مهاجم آخر

وفي الوقت الذي تصاعد فيه الحديث عن مصطفى محمد كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطور أكثر أهمية بعدما أكد نقلًا عن مصدر مسؤول داخل بيراميدز أن النادي اقترب بالفعل من حسم صفقة مهاجم جديد.

ووفقًا للمعلومات التي أعلنها رمزي فإن اللاعب الجديد خضع بالفعل للكشف الطبي ما يعني أن الصفقة دخلت مراحلها النهائية على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

واللافت أن المصدر شدد على أن هذا اللاعب ليس مصطفى محمد وهو ما يضع حدًا للتكهنات التي ربطت مهاجم نانت بالانضمام إلى بيراميدز خلال الساعات الماضية.

وتتفق هذه التطورات مع تقارير حديثة تحدثت عن تحرك بيراميدز لحسم صفقة مهاجم جديد في ظل تركيز النادي على تعويض رحيل ماييلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.

هل انتهى حلم مصطفى محمد في العودة إلى مصر؟

رغم نفي بيراميدز فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن مستقبل مصطفى محمد حُسم بشكل نهائي مع نانت أو أن عودته إلى الدوري المصري أصبحت مستحيلة.

فاللاعب يعيش مرحلة مفصلية في مسيرته خصوصًا مع استمرار الحديث عن مستقبله داخل النادي الفرنسي بعدما أصبح موقفه محل اهتمام خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن نانت قد ارتبطت في وقت سابق بالبحث عن فرصة جديدة تمنحه مشاركة أكبر في وقت ظهرت فيه أندية عدة ضمن دائرة الاهتمام به.

لكن بالنسبة لبيراميدز تحديدًا فإن الصورة تبدو مختلفة الآن؛ فالنادي يتحرك لحسم مهاجم آخر وبالتالي فإن سيناريو انتقال مصطفى محمد إلى الفريق السماوي لم يعد مطروحًا بقوة وفق آخر المعلومات المتاحة.

مصطفى محمد نانت الفرنسي منتخب مصر بيراميدز فيستون ماييلي ماييلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

«ترى وتشعر وتستر وتحتمل».. البابا تواضروس يستعرض فضائل السيدة العذراء في إرساء «قانون الرحمة»

قداسة البابا تواضروس

في عظته بالمرقسية.. البابا تواضروس يُهنئ بصوم العذراء والناجحين ويحدد 5 صور لـ"قانون الرحمة"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد