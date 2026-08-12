قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس أغسطس يشتد.. الأرصاد تحذر من ذروة الحرارة وتكشف موعد الانخفاض

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

تشهد مصر واحدة من أشد موجات الحر خلال صيف 2026، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة في معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحدة الطقس ويجعل الأجواء أكثر صعوبة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

ويشهد اليوم الأربعاء ذروة الموجة الحارة، إذ تسجل القاهرة نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تقترب درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد من 45 درجة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ورغم استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، تشير التوقعات إلى بداية تراجع تدريجي في درجات الحرارة مع مطلع الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء إلى مستويات صيفية أكثر اعتدالًا نسبيًا. 

الأرصاد : ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. والموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع
 

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الظل وصلت اليوم إلى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”،  أن الأجواء كانت شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تراوحت بين 90% و95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرhvm

وتابعت أن الارتفاع في درجات الحرارة سجلت اليوم نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

تسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا

وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 40

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 41

مطروح 31

أسوان 44

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 44

الكويت 50

بيروت 33

القدس 32

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 33

مدريد 39

لندن 30

باريس 30

الحر الطقس درجات الحرارة أشعة الشمس الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد