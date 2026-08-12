طقس أغسطس يشتد.. الأرصاد تحذر من ذروة الحرارة وتكشف موعد الانخفاض

تشهد مصر واحدة من أشد موجات الحر خلال صيف 2026، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة في معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحدة الطقس ويجعل الأجواء أكثر صعوبة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

ويشهد اليوم الأربعاء ذروة الموجة الحارة، إذ تسجل القاهرة نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تقترب درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد من 45 درجة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ورغم استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، تشير التوقعات إلى بداية تراجع تدريجي في درجات الحرارة مع مطلع الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء إلى مستويات صيفية أكثر اعتدالًا نسبيًا.

الأرصاد : ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. والموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع



أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الظل وصلت اليوم إلى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأجواء كانت شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تراوحت بين 90% و95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرhvm

وتابعت أن الارتفاع في درجات الحرارة سجلت اليوم نحو 40 درجة مئوية في الظل، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

تسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا

وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 40

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 41

مطروح 31

أسوان 44

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 44

الكويت 50

بيروت 33

القدس 32

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 33

مدريد 39

لندن 30

باريس 30