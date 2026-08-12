ملادينوف: خطة السلام تنص على عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة

أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، أنّ خطة السلام تنص على عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح ملادينوف، أنّ خطة السلام تنص على عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة، وسيتم التعامل مع أي انتهاك يثبت وقوعه لخطة السلام الخاصة بغزة، مشيرًا، إلى أنّ قوة الاستقرار الدولية تهدف إلى دعم نزع السلاح وإقامة إدارة مدنية لا تلعب فيها حركة حماس أي دور.

صندوق غزة لإعادة الإعمار

ووفق تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2803، تتولى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» إدارة العمل المدني اليومي، فيما وضعت آليات مالية ورقابية لضمان سلامة الأموال، من بينها ترتيبات مصرفية متعددة العملات، وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رقابة دولية على عمليات الإنفاق. كما أُنشئ «صندوق غزة لإعادة الإعمار والتنمية» لتوجيه المساهمات العامة والخاصة إلى مشروعات إعادة الإعمار.