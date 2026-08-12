مجلس السلام في غزة: استبعاد حماس من إدارة القطاع والتحكم في أموال إعادة الإعمار

أكد رئيس «مجلس السلام» المعني بملف غزة أن حركة حماس لن يكون لها دور في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، كما لن تكون لها صلاحية الوصول إلى الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، في خطوة تعكس توجهًا نحو فصل إدارة القطاع عن الفصائل المسلحة، ووضع الموارد المالية تحت رقابة آليات دولية.

ويأتي هذا الموقف في سياق ترتيبات أوسع لإعادة تنظيم إدارة غزة بعد الحرب، إذ ينص الإطار الذي أقره مجلس الأمن الدولي على إنشاء إدارة انتقالية فلسطينية ذات طابع تكنوقراطي وغير حزبي، تتولى إدارة الخدمات والشؤون المدنية في القطاع، تحت إشراف «مجلس السلام».

ووفق تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2803، تتولى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» إدارة العمل المدني اليومي، فيما وضعت آليات مالية ورقابية لضمان سلامة الأموال، من بينها ترتيبات مصرفية متعددة العملات، وضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى رقابة دولية على عمليات الإنفاق. كما أُنشئ «صندوق غزة لإعادة الإعمار والتنمية» لتوجيه المساهمات العامة والخاصة إلى مشروعات إعادة الإعمار.

وتكتسب مسألة التمويل أهمية خاصة في ظل ضخامة الاحتياجات المطلوبة لإعادة بناء القطاع. وتشير تقديرات مشتركة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تصل إلى نحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

كما تعكس التطورات الأخيرة اتجاهًا نحو نقل المسؤوليات التنفيذية بعيدًا عن حماس، بعدما أعلنت الحركة في يوليو الماضي حل سلطتها الحكومية في غزة تمهيدًا لنقل إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراطية مدعومة دوليًا، مع بقاء ملفات السلاح والأمن من أبرز القضايا العالقة أمام تنفيذ الترتيبات الجديدة.

ويؤكد الموقف المعلن من «مجلس السلام» أن إدارة غزة وإعادة إعمارها ترتبطان بمنظومة سياسية ومالية جديدة، هدفها ضمان وصول المساعدات والاستثمارات إلى السكان عبر قنوات خاضعة للرقابة، بعيدًا عن سيطرة الفصائل، في وقت لا تزال فيه ترتيبات وقف إطلاق النار ونزع سلاح حماس تواجه تحديات سياسية وأمنية تعرقل الانتقال الكامل إلى المرحلة التالية.