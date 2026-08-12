استهداف المنشآت الحيوية.. الأمن الكويتي يعتقل داعشيا قبل تنفيذ مخطط إرهابي خطير

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط المتورط فيه قبل تنفيذ العملية.

تفاصيل إفشال المخطط الإرهابي

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة بجهاز أمن الدولة، تمكنت من إفشال المخطط بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.وأسفرت العملية عن ضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك قبل الشروع في تنفيذ مخططه.

تدريبات على المتفجرات وتصنيع طائرة مسيرة

كشفت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات متخصصة في صناعة العبوات المتفجرة والطائرات المسيرة.

وأوضح البيان أنه قام بتصنيع طائرة مسيرة بنية استخدامها في استهداف إحدى المنشآت الحيوية بالبلاد.وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

تأكيد على اليقظة الأمنية

شددت وزارة الداخلية على استمرار أجهزتها الأمنية في القيام بأعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات تهدد أمن البلاد واستقرارها.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وستتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفق أحكام القانون.