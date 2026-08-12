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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"صدى البلد" يكرم أحمد ماهر.. فارس المسرح يكشف أسرار أزمة رأفت الهجان ورؤية النبي في المنام.. صور

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد إبراهيم   -  
تصوير أحمد رمضان

استضاف موقع "صدى البلد" الفنان أحمد ماهر فارس المسرح العربي، لتكريمه تقديرا لمسيرته المتنوعة بين الفن والإعلام، وما قدمه من أعمال وتجارب مميزة على مدار السنوات الماضية.

وتحدث أحمد ماهر فى عديد من القضايا الفنية، ولعل من أبرزها تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الأخيرة، وقصة أزمة حديثه عن مسلسل “رأفت الهجان” الذى قام ببطولته محمود عبد العزيز. 

كما تحدث عن رؤيته للنبي محمد فى المنام وكواليس زيارته الأولي للكعبة ومسجد النبي، كما تحدث عن بدايته الفنية وحلم الدخول إلى عالم الفن منذ الصغر. 

تصريحات أحمد ماهر النارية 

من ناحية أخرى أطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديدا من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت".

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