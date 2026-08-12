قناة ماسبيرو أطفال تحتل المركز الأول على موقع إكس

احتل اسم (قناة ماسبيرو أطفال) المركز الأول على موقع إكس ، وحسب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فإن التريند عكس حالة الارتياح الكبير والترحيب الشديد بتطوير القناة ، وبشعارها (محتوي آمن .. اتفرج وانت مطمن).

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد اجتمع مع فريق تطوير قناة (ماسبيرو أطفال) الرقمية والذي يضم عدداً من نخبة المتخصصين في الهيئة الوطنية للإعلام بقطاعاتها المختلفة .

وقد وضع الفريق خطة عمل متميزة تحمل الكثير من المفاجآت الرائعة ، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام القادمة.

يذكر أن قناة ماسبيرو أطفال الرقمية التي تحوي جوانب جذابة من تراث ماسبيرو الإبداعي قد شهدت طفرة كبيرة في العام الأخير ، وقارب عدد المشاهدات نصف المليار مشاهدة.



وقد حظي الشعار الجديد

ك للقناة (قناة ماسبيرو أطفال .. محتوي آمن .. اتفرج وانت مطمن) بردود فعل إيجابية من أوساط عديدة.