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نتنياهو في ورطة.. قرار قضائي يهدد انتخابات الليكود ويضع الحزب أمام أزمة خطيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو في ورطة.. قرار قضائي يهدد انتخابات الليكود ويضع الحزب أمام أزمة خطيرة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

يواجه حزب الليكود الإسرائيلي أزمة قضائية قد تنعكس على استعداداته للانتخابات المقبلة، بعدما لجأ الحزب إلى المحكمة العليا، مطالبًا بحسم عاجل بشأن أهلية أحد أعضاء الكنيست للترشح في الانتخابات التمهيدية في إسرائيل.

وبحسب موقع «سروجيم» العبري، حذر الليكود من أن عدم صدور قرار سريع بشأن استئناف عضو الكنيست عفيف عابد قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات الانتخابية وتأجيل الانتخابات التمهيدية المقررة في 17 أغسطس لمدة أسبوعين على الأقل.

وأمرت المحكمة العليا، الأربعاء، الأطراف المعنية بتقديم ردود عاجلة على طلب الحزب، وحددت الرابعة والنصف مساءً موعدًا نهائيًا لتقديم الردود، في خطوة تعكس حساسية القضية وضيق الوقت المتاح أمام الحزب.

وكان الليكود قد تقدم باستئناف عاجل، مطالبًا المحكمة بإصدار قرار اليوم، أو على الأقل تقديم موعد جلسة الاستئناف المقررة صباح الخميس.

ويخشى الحزب أن يؤدي التأخير إلى عدم تمكنه من بدء طباعة أوراق ومواد التصويت في الموعد المحدد، ما قد يعرقل إجراء الانتخابات التمهيدية.

وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود الانتخابات الداخلية، إذ يحذر الليكود من أن أي تأجيل طويل قد يهدد قدرته على تقديم قائمته الانتخابية للكنيست السادس والعشرين في الموعد القانوني.

وتضع هذه التطورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه أمام اختبار سياسي وقضائي حساس، في وقت يسعى فيه الليكود للحفاظ على تماسكه والاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل.

حزب الليكود الإسرائيلي الليكود أعضاء الكنيست الانتخابات التمهيدية في إسرائيل بنيامين نتنياهو

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