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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يعود إلى مصر .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن «بيزيرا»

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران

 كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة أون سبورت، إن خوان بيزيرا بنسبة كبيرة سيعود إلى مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الجلوس مع مسؤولي الزمالك ومحاولة إنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين بشكل ودي.

وأوضح الإعلامي أن عودة بيزيرا إلى مصر لا تعني تراجعه عن موقفه بشأن الرحيل عن الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب ما زال مصممًا على مغادرة النادي، ويرغب في موافقة الإدارة على العرض المقدم للحصول على خدماته.

وأضاف كريم رمزي أن السيناريو الأقرب حاليًا هو أن يحاول بيزيرا الوصول إلى حل ودي مع الزمالك، بما يضمن إنهاء الأزمة دون تصعيد، مع إمكانية مشاركته في بعض مباريات الفريق مع بداية الموسم، لحين حسم مستقبله بشكل نهائي.

وأشار إلى أن باب القيد في الإمارات سيظل مفتوحًا حتى 28 سبتمبر المقبل، وهو ما يمنح اللاعب والزمالك وقتًا إضافيًا لحسم الموقف، مؤكدًا أن ملف انتقال بيزيرا قد يستمر لفترة قبل الوصول إلى القرار النهائي.

وكان الزمالك قد تلقى عرضًا من نادي شباب الأهلي الإماراتي لضم بيزيرا، ورد النادي بعرض مضاد يتضمن الحصول على 6 ملايين دولار صافيًا، إلى جانب حوافز إضافية، وفقًا لما كشفه خطاب الزمالك بشأن تفاصيل المفاوضات.

وبذلك، تبدو أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك مرشحة لمزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل، مقابل رغبة النادي في تحقيق أكبر استفادة فنية ومالية من الصفقة.

بيزيرا الزمالك ادارة القلعة البيضاء معسكر الفريق

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