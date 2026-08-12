المجمع الطبي: جميع حالات العظام بحادث الإسماعيلية مستقرة والدورة الدموية جيدة

قال الدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، إن المجمع استقبل 10 حالات عن طريق الغرفة المركزية وغرفة الطوارئ المركزية التي تتولى توزيع الحالات علاجيًا، موضحًا أن 5 حالات خرجت بعد تحسنها، فيما توجد 5 حالات داخل العمليات حاليًا.

وأكد عبد اللطيف، في تصريحات عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الوضع مستقر، مشيرًا إلى أن المجمع الطبي يضم أكثر من 12 غرفة عمليات، وأنه جاهز طوال الوقت للتعامل مع الحالات والحوادث الكبيرة، فضلًا عن توافر جميع التخصصات الطبية.

من جانبه، قدم الدكتور عبد الرحمن خالد، طبيب بقسم العظام بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، موضحًا أن قسم العظام استقبل 4 حالات، كان أصغرهم الطفل سالم، الذي يعاني كسرًا في عظمة الفخذ.

وقال إن الحالات وصلت إلى قسم الطوارئ بعد تحويلها من مستشفى القصاصين، مشيرًا إلى أنه جرى إعلان الاستنفار بين جميع التخصصات الموجودة في المجمع الطبي، وكان الهدف الأول هو الاطمئنان على الإصابات التي قد تؤدي إلى فقدان الحياة أو الأطراف.

وأوضح أنه جرى إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك السونار والأشعة، وبعد استقرار الحالات بشكل كامل بدأ تجهيزها للجراحة.

وأشار إلى أن قسم العظام استقبل 4 حالات، من بينها 3 حالات ستخضع لعمليات جراحية اليوم، موضحًا أن الطفل سالم يعاني كسرًا في منتصف عظمة الفخذ، وسيُجرى له رد جراحي وتثبيت.

وأضاف خالد أن إحدى الحالات الأخرى تعاني كسرًا مفتتًا في عظمة الفخذ، وستحتاج إلى تركيب مسمار نخاعي، كما تعاني كسرًا في اليد وستُركب لها شرائح ومسامير.

وذكر أن الحالة الثالثة تعاني كسرًا في عظمة القصبة وعظمة الفخذ في الناحية الأخرى، وستُركب لها أيضًا شرائح ومسامير.

ولفت إلى أن الحالة الرابعة وصلت مصابة بكسر في مكانه بالحوض، موضحًا أنه سيتم التعامل معها بالعلاج التحفظي.

وطمأن الدكتور عبد الرحمن خالد المواطنين على حالات مصابي العظام، مؤكدًا أن «كل الحالات اللي عندنا الحمد لله مستقرة»، وأن الدورة الدموية الطرفية جيدة، كما أن الفحص العصبي الطرفي جيد، تمهيدًا لبدء علاجهم وإدخال الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى العمليات.

