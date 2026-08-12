الدفاع الروسية: سنواصل ضرب البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 502 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد شددت القوات المسلحة الروسية على مواصلتها لضرب البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها استهدفت مستودع وقود ومواد تشحيم خلال الليل في ميناء أوديسا يُستخدم لتزويد قوات كييف بالوقود.

من جهة أخرى، أكد قائد القوات الجوية الروسية الفريق أول سيرجي كوبيلاش، تحديث أسطول الطيران القتالي الروسي، لافتًا إلى أنه يتكوّن بالكامل تقريبًا من طائرات ومروحيات حديثة.

وقال كوبيلاش، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "تم تحديث أسطول الطائرات المقاتلة بنسبة تقارب 100% بطائرات ومروحيات حديثة، وتم إتقان استخدام مجموعة واسعة من أسلحة الطائرات الجديدة ذات خصائص الدقة العالية والمدى المتزايد".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لكوبيلاش، تم إنجاز قدر كبير من العمل في فترة زمنية قصيرة لزيادة أمن الطائرات في المطارات، وتحسين المعدات الخاصة والزي الرسمي للطيارين والفنيين الجويين.

وأوضح: "يتم التركيز، بشكل خاص، على تحسين عمل هيئات مراقبة الطيران، وإعداد الطيارين الحربيين للعمليات القتالية في بيئة معقدة وسريعة التغير، بما في ذلك التفاعل بين الخدمات بشكل مباشر، وتحسين التدريب والتماسك القتالي لأطقم الطيران".

يشار إلى أن روسيا تحتفل سنويا بيوم القوات الجوية في الثاني عشر من أغسطس.

ووفقًا للفريق أول سيرجي كوبيلاش، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تلقى تطوير الطيران العسكري الروسي دفعة قوية.