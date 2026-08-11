فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدة أنها فرصة جديدة لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بنموذج متطور من التعليم الفني، يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، ويؤهل الطلاب بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ الدراسة مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية من العام الدراسي المقبل 2026/2027

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة للبنين فقط ، ومقرها في حي الكوثر – محافظة سوهاج

وتتبع مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية إدارة أخميم التعليمية بمحافظة سوهاج

تستقبل مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية طلاب من محافظات: سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر

رابط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية

رابط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://dualedu.moe.gov.eg

ويتم القبول في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات المقررة على نفس رابط التقديم

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية

يتاح التقديم للبنين من مدينة أخميم بسوهاج ومن محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر لهذا العام

شروط القبول في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية