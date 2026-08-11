الأهلي يحسم مصير أجانب الفريق .. قرار مفاجئ بشأن أشرف داري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في ملف اللاعبين الأجانب داخل النادي الأهلي، بالتزامن مع استعدادات الفريق للموسم الجديد.



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :الأهلي يستقر على قيد أشرف داري في قائمة الموسم الجديد بدلا من محمد علي بن رمضان ويجمد الصفقة الأجنبية الجديدة.

علي الجانب الاخر تبحث إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن خوض مباراة ودية إضافية خلال فترة المعسكر المقام في إسبانيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، والتي تقام على ملعب «كامب نو».



وتأتي رغبة الجهاز الفني في خوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة وجود الفريق في إسبانيا، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض المواجهة القوية أمام الفريق الإسباني.

وتعمل إدارة الكرة على التنسيق خلال الفترة الحالية للاتفاق على طرف المباراة الودية الإضافية وموعدها، بما يتناسب مع البرنامج الموضوع للفريق خلال المعسكر، مع مراعاة عدم التأثير على الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام برشلونة.