بصورة الدبل .. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه من جورجينا

أعلن النجم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي زواجه من جورجينا رودريجيز عقب سنوات جمعت بينهما.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ” صوره أعلن من خلالها زواجه من جورجينا.

وكانت بعض التقارير الصحفية كشفت عن تفاصيل اتفاقية أُبرمت بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز قبل إتمام زواجهما.

وأكدت صحيفة Mundo Deportivo، أن الاتفاقية تنص على حصول جورجينا على مصروف شهري يقدر بنحو 121 ألف دولار بالإضافة إلى 110 آلاف دولار مدى الحياة.

وأضافت التقارير أن الاتفاقية تشمل أيضًا تخصيص 500 ألف دولار شهريًا لتغطية نفقات الأطفال، إلى جانب منح جورجينا عددًا من الامتيازات، من بينها عقارات فاخرة، وسيارات، ورحلات خاصة، وعطلات سنوية.