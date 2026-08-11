أحمد حسن يكشف مفاجأة.. محمود صلاح يقترب من الأهلي والصفقة بـ35 مليون جنيه

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:مصدر في الأهلي: محمود صلاح سيكون الصفقة الخامسة للفريق بعد التقدم بعرض جديد لغزل المحلة بمقابل 35 مليون جنيه.

علي الجانب الاخر تبحث إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن خوض مباراة ودية إضافية خلال فترة المعسكر المقام في إسبانيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، والتي تقام على ملعب «كامب نو».





وتأتي رغبة الجهاز الفني في خوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة وجود الفريق في إسبانيا، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض المواجهة القوية أمام الفريق الإسباني.

وتعمل إدارة الكرة على التنسيق خلال الفترة الحالية للاتفاق على طرف المباراة الودية الإضافية وموعدها، بما يتناسب مع البرنامج الموضوع للفريق خلال المعسكر، مع مراعاة عدم التأثير على الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام برشلونة.