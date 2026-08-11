مفاجأة في صفقة محمد شريف.. اللاعب يطلب الإعارة للشرطة العراقي رغم رحيله عن الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مفاجئًا في ملف انتقال محمد شريف، لاعب الأهلي السابق، إلى نادي الشرطة العراقي، بعدما أبلغ اللاعب مسؤولي النادي العراقي برغبته في أن يكون انتقاله لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة فقط.



ويأتي موقف شريف رغم إعلان الأهلي الاستغناء رسميًا عن خدماته، حيث يرغب اللاعب في العودة إلى صفوف القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة الإعارة، وذلك لضمان الحصول على باقي مستحقاته المالية لدى النادي.



وطلب محمد شريف إبرام عقد ثلاثي بينه وبين الأهلي والشرطة العراقي، يتضمن انتقاله إلى النادي العراقي لمدة موسم واحد، مع الحفاظ على إمكانية عودته إلى الأهلي بعد نهاية الإعارة.



ولا تزال الصفقة متوقفة حتى الآن، في ظل عدم حسم الأهلي موقفه من طلب اللاعب، حيث من المنتظر عقد جلسة بين الطرفين لمناقشة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالرحيل.



ويسعى الأهلي خلال الجلسة إلى الوصول لاتفاق بشأن مستحقات محمد شريف، حيث يرغب النادي في الحصول على موافقة اللاعب على التنازل عن مستحقات موسمين، مقابل حصوله على مستحقات الموسم الماضي والموسم المقبل فقط.

ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المقبلة موقف محمد شريف بشكل نهائي، سواء بالموافقة على صيغة الانتقال إلى الشرطة العراقي، أو تعديل بنود الاتفاق بما يتناسب مع رغبة جميع الأطراف.