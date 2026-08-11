قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في صفقة محمد شريف.. اللاعب يطلب الإعارة للشرطة العراقي رغم رحيله عن الأهلي

محمد شريف
محمد شريف
حسن العمدة

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مفاجئًا في ملف انتقال محمد شريف، لاعب الأهلي السابق، إلى نادي الشرطة العراقي، بعدما أبلغ اللاعب مسؤولي النادي العراقي برغبته في أن يكون انتقاله لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة فقط.
 

ويأتي موقف شريف رغم إعلان الأهلي الاستغناء رسميًا عن خدماته، حيث يرغب اللاعب في العودة إلى صفوف القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة الإعارة، وذلك لضمان الحصول على باقي مستحقاته المالية لدى النادي.


وطلب محمد شريف إبرام عقد ثلاثي بينه وبين الأهلي والشرطة العراقي، يتضمن انتقاله إلى النادي العراقي لمدة موسم واحد، مع الحفاظ على إمكانية عودته إلى الأهلي بعد نهاية الإعارة.


ولا تزال الصفقة متوقفة حتى الآن، في ظل عدم حسم الأهلي موقفه من طلب اللاعب، حيث من المنتظر عقد جلسة بين الطرفين لمناقشة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالرحيل.


ويسعى الأهلي خلال الجلسة إلى الوصول لاتفاق بشأن مستحقات محمد شريف، حيث يرغب النادي في الحصول على موافقة اللاعب على التنازل عن مستحقات موسمين، مقابل حصوله على مستحقات الموسم الماضي والموسم المقبل فقط.
ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المقبلة موقف محمد شريف بشكل نهائي، سواء بالموافقة على صيغة الانتقال إلى الشرطة العراقي، أو تعديل بنود الاتفاق بما يتناسب مع رغبة جميع الأطراف.

محمد شريف الأهلي الشرطة العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

أشرف داري

مفاجأة في الأهلي| استمرار أشرف داري يُفشل صفقة لاعب وسط أجنبي.. وكوكا يعود لمركزه

عبدالله السعيد

جلسة جديدة بين الزمالك ووكيل عبدالله السعيد لحسم مصير اللاعب

حسن عابد

الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة يضم حسن عابد للجنة التطوير

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد