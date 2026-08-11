البنك الأهلي يقترب من ضم أحمد قندوسي من لوجانو السويسري

اقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط فريق لوجانو السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل مسؤولو البنك الأهلي إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع النادي السويسري، تمهيدًا لضم قندوسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويرغب البنك الأهلي في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، ويأتي قندوسي ضمن أبرز الأسماء التي يسعى النادي للحصول على خدماتها.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية للصفقة، قبل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى صفوف البنك الأهلي.

وكان قندوسي قد انتقل إلى لوجانو السويسري قادمًا من سيراميكا كليوباترا، بعد انتهاء فترة إعارته من الأهلي، ويملك اللاعب خبرات سابقة في الدوري المصري والكرة الإفريقية.