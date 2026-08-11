حياة كريمة : إنجاز 876 مشروعًا بزفتى .. ونقترب من استكمال المرحلة الأولى

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، الانتهاء من تنفيذ 876 مشروعًا تنمويًا بمركز زفتى في الغربية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وقال ولاء جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المشروعات شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الحكومية والصحة والتعليم ومراكز الشباب، من بينها 3 محطات لمعالجة الصرف و25 محطة لمياه الشرب، إلى جانب تنفيذ شبكات ومرافق لتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

العمل في 3 مراكز بمحافظة الغربية

وتابع أن المبادرة أنجزت نحو 24 ألف مشروع من إجمالي 27 ألف مشروع مستهدف تنفيذها خلال المرحلة الأولى في 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع بدء العمل في 3 مراكز بمحافظة الغربية ضمن المرحلة الثانية.