مدبولي: 400 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات "حياة كريمة" المنتهية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن إجمالي التمويل لمشروعات "حياة كريمة" التي انتهت على مستوى الدولة تجاوز 400 مليار جنيه، إذ جاءت في أكثر من 1450 قرية تخدم حوالي 20 مليون مواطن.

وقال مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية - إن ما تشهده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أعمال إنجاز يمثل حصاد جهد كبير، واصفًا المبادرة بأنها "بكل المقاييس مشروع القرن الحادي والعشرين لمصر".

وأوضح أن المحافظة تشهد حاليًا اللمسات الأخيرة للانتهاء من جميع مشروعات "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تم استلامها بالفعل أو أصبحت في طور الاستلام الابتدائي، تمهيدًا لبدء التشغيل الكامل لها.

وذكر مدبولي أن محافظة الغربية تُعد واحدة من المحافظات التي اكتمل فيها تنفيذ المشروع بالكامل، لافتًا إلى أن استكمال المرحلة الأولى من المبادرة في باقي المحافظات سيتم تباعًا، على أن يتم الإعلان عن اكتمالها خلال الأسابيع المقبلة، منوها بضخامة حجم التمويل الذي تم إنفاقه على مشروعات "حياة كريمة" التي انتهت على مستوى الدولة .